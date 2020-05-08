Сейчас дом взят под охрану

В Одесе произошел обвал дома, в результате чего спасатели эвакуировали всех жителей

Подробности сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

По данным спасателей, 7 мая в 23:03 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по адресу: м. Одеса, спуск Польский, д. 9, обрушение жилого дома.

«По прибытию на место вызова спасатели было обнаружено разрушение первого и второго этажей в правом крыле здания, где заселено 7 квартир», - сообщили в ведомстве.

При этом из здания были эвакуированы 21 житель, из которых 10 – спасателями.

Разрушенный крыло было обесточено от электроэнергии, а здание взято под охрану.

К счастью, в результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что от ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

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До обрушения в здании начались какие- ремонтные работы, поскольку его оградили забором, а на первом этаже расширили оконные проемы до пола и укрепили их металлическими каркасами.

В результате обрушения пострадавших нет.

Здание относится к памятникам архитектуры местного значения. Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

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