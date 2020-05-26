Стало известно, сколько новых людей заболело китайских вирусом в Одесском регионе
За минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтвердили 10 новых случаев заболевания. Из них восемь — у одесситов и два — у жителей районов области. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
По состоянию на утро, 26 мая, всего зафиксировано 842 случая в нашем регионе.
На стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом, из них 36 — жители Одессы. За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением вирусную инфекцию, которым проводится обследование. Такую информацию предоставили в одесском горсовете.
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Отмечается, что в больнице находится пять человек находятся в тяжелом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции легких.. Также 32 пациента находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.
При этом пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.
Всего в Украине, по данным МОЗ, за последние сутки выявили 339 новых случаев заболевания. Вылечился 341 человек. Зарегистрирован 21 летальных случай.
За весь период эпидемии в Украине 7 575 пациентов выздоровели, 644 человека умерли.
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