Мэр Одессы Геннадий Труханов обеспокоился за курильщиков кальяна в развлекательных заведениях во время эпидемии

Об этом он заговорил на заседании оперативного штаба в горсовете сообщают местные СМИ.

В частности, Труханов обеспокоен, что существует опасность распространения китайского вируса через кальян. В Киеве, как отметил мэр, были случаи передачи даже туберкулёза таким образом.

«Ко мне обращаются люди с этим вопросом, а я, соответственно, хочу выяснить, насколько опасно. Мы все видим, что в заведениях рисуют линии, чтобы обозначить расстояние, однако это все теряет значение, когда компания сидит за столом и все по очереди курят этот кальян, передают по очереди друг другу», — сказал он.

Тем временем директор горздрва Елена Якименко сказала, что инфекция не погибает внутри кальяна, а сохранение дистанции в полтора метра при групповом курении невозможно, поэтому «правильно было бы это запретить».

Труханов поручил официально обратиться к главному санитарному врачу Украины за разъяснениями.

«Пусть даст нам разъяснения, и если нет там никакой опасности, то пускай себе курят», — сказал городской голова.

Ранее мы писали, за минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтвердили 10 новых случаев заболевания. Из них восемь — у одесситов и два — у жителей районов области.

По состоянию на утро, 26 мая, всего зафиксировано 842 случая в нашем регионе.

На стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом, из них 36 — жители Одессы. За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением вирусную инфекцию, которым проводится обследование.

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