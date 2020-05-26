Мэр Одессы Геннадий Труханов обеспокоился за курильщиков кальяна в развлекательных заведениях во время эпидемии
Об этом он заговорил на заседании оперативного штаба в горсовете сообщают местные СМИ.
В частности, Труханов обеспокоен, что существует опасность распространения китайского вируса через кальян. В Киеве, как отметил мэр, были случаи передачи даже туберкулёза таким образом.
«Ко мне обращаются люди с этим вопросом, а я, соответственно, хочу выяснить, насколько опасно. Мы все видим, что в заведениях рисуют линии, чтобы обозначить расстояние, однако это все теряет значение, когда компания сидит за столом и все по очереди курят этот кальян, передают по очереди друг другу», — сказал он.
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Тем временем директор горздрва Елена Якименко сказала, что инфекция не погибает внутри кальяна, а сохранение дистанции в полтора метра при групповом курении невозможно, поэтому «правильно было бы это запретить».
Труханов поручил официально обратиться к главному санитарному врачу Украины за разъяснениями.
«Пусть даст нам разъяснения, и если нет там никакой опасности, то пускай себе курят», — сказал городской голова.
Ранее мы писали, за минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтвердили 10 новых случаев заболевания. Из них восемь — у одесситов и два — у жителей районов области.
По состоянию на утро, 26 мая, всего зафиксировано 842 случая в нашем регионе.
На стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом, из них 36 — жители Одессы. За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением вирусную инфекцию, которым проводится обследование.
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