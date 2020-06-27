Жителей Одесской области предупреждают о наводнении

Прогнозируют, что она заденет часть международной трассы Одесса-Рени, пункты пропуска Паланка и несколько населенных пунктов.

Как говорится в сюжете 5 канала, больше всего может пострадать поселок Яськи, расположенный вблизи реки Турунчук – в рукаве Днестра.

В Яськах живут более 5000 человек. Половине из них грозит подтопление. Местные власти предостерегает людей об опасности и просит заранее собрать документы, деньги и ценные вещи и готовиться к эвакуации.

Однако, большинство жителей эвакуироваться отказываются.

"Куда мы поедем и кому мы нужны, какая эвакуация, есть лодка, Будем надеяться, что до этого не дойдет, все надежды на всевышнего – на бога", – прокомментировал местный житель Сергей Левенец.

Напомним, сотрудники одесского областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже установили палаточный лагерь в Беляевском районе.

Необходимо это для координации борьбы с последствиями возможного паводка на Днестре. Спасатели начали наблюдать за ситуацией на реке на четырех постах в Беляевке, Маяках, Яськах и Троицком.

25 июня уровень воды на нижнем участке Днестра и в его рукавах, в частности Турунчуке, поднялся почти на два метра. По прогнозам экспертов, в ближайшее время вода может подняться еще на 2,5 м.

Как писала Politeka, дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу.



Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.



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