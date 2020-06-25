Посеред одного з житлових будинків Одеси утворился справжній водоспад

Справжнісінький водоспад утворився сьогодні в парадній будинку №24 за вулиці Академіка Сахарова в Одесі.

Також раніше повідомлялося, що на півночі Одеської області пройшов сильний дощ, який зіпсував життя місцевих жителів.

Там піднявся рівень води в річках, затоплено будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба. Негода промчала по регіону та її наслідки місцеві жителі намагаються подолати досі, а рятувальники не справляються з нею.

Крім того, на селищі Котовського, Сухому Лимані і в Південному випав град розміром з вишню.

Так, злива 24 червня опівдні зачепив найбільший житловий район Одеси – селище Котовського. Згодом він перетворився в сильну грозу, град, а пориви вітру сягали 20 метрів в секунду.

Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.

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