Посеред одного з житлових будинків Одеси утворился справжній водоспад
Справжнісінький водоспад утворився сьогодні в парадній будинку №24 за вулиці Академіка Сахарова в Одесі.
Як повідомили журналістам «Думської» мешканці, вода почала бити потужним струменем із пролому з стіни і затопила нижній сходовий майданчик і під'їзд (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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У муніципальному департаменті міського господарства повідомили, що у будинку створено ОСББ і "всі питання до нього". З об'єднанням зв'язатися не вдалося: на телефонні дзвінки там не відповідають.
Фахівці "Інфоксводоканал" припустили, що водоспад — наслідок тижневої негоди: можливо прорвало внутрішній водостік, і вода ринула в парадну.
Також раніше повідомлялося, що на півночі Одеської області пройшов сильний дощ, який зіпсував життя місцевих жителів.
Там піднявся рівень води в річках, затоплено будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба. Негода промчала по регіону та її наслідки місцеві жителі намагаються подолати досі, а рятувальники не справляються з нею.
Крім того, на селищі Котовського, Сухому Лимані і в Південному випав град розміром з вишню.
Так, злива 24 червня опівдні зачепив найбільший житловий район Одеси – селище Котовського. Згодом він перетворився в сильну грозу, град, а пориви вітру сягали 20 метрів в секунду.
Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.
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