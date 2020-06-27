Полиция установит пост и будет вручную регулировать проезд по трассе Киев-Одесса на участке дамбы «Хаджибей»
Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы полиции. Это будет происходить с 23:00 сегодня 27 июня по 5:00 28 июня.
Как пояснили правоохранители, ограничения вводят из-за ремонтных работы в это время.
Отметим, что штормовой ветер, накрывший Одессу 24 февраля, сильно повредил дамбу Хаджибейского лимана, и, при довольно серьезных и длительных нагрузках, к числу которых относится штормовой ветер и сильное волнение вод лимана, существует огромная вероятность того, что дамба не выдержит.
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Напомним, что на Одесчине синоптиками объявлено штормовое предупреждение с формированием дождевого паводка на реке Днестр. Из-за этого веротяно затопление трассы Одесса-Рени.
Так, с 27 по 29 июня из-за прохождения дождевого паводка на реке Днестр рядом с селом Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, в результате чего возможен выход воды.
Сотрудники одесского областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже установили палаточный лагерь в Беляевском районе.
Необходимо это для координации борьбы с последствиями возможного паводка на Днестре. Спасатели начали наблюдать за ситуацией на реке на четырех постах в Беляевке, Маяках, Яськах и Троицком.
25 июня уровень воды на нижнем участке Днестра и в его рукавах, в частности Турунчуке, поднялся почти на два метра. По прогнозам экспертов, в ближайшее время вода может подняться еще на 2,5 м.
Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.
Также Poliiteka писала, что шторм несется в Одессу, синоптики предупредили об опасности: когда ждать непогоды.