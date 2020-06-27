Пляжи в Одессе переполнены отдыхающими, но люди не придерживаются карантинных ограничений
Как пережает Politeka, отдыхающие выкладывают в сети кадры с пляжей Одессы.
В частности, люди нарушают требования по дистанции. И это несмотря на рекордное количество новых случаев китайского вируса в течение последних дней.
На них заметно, что желающих поплавать и позагорать очень много. А требования социальной дистанции они часто не соблюдают.
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Отметим, что в Одесской области в течение 26 июня обнаружили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Это в разы меньше, чем в предыдущие дни. Общее количество выросло до 1 565.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможности пика заболеваний китайским вирусом посреди лета.
Президент подчеркнул, что считает работу по разъяснению украинцам необходимости соблюдения карантинных мер недостаточной. Он отметил, что в ближайшее время ситуация рискует ухудшиться.
«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», - заявил Зеленский.
Добавим, что несмотря на действие адаптивного карантина, власть может ужесточить ограничительные меры. Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль.
По его словам, под запретом может оказаться общественный транспорт в нескольких регионах.
Шмыгаль подчеркнул, что в Украине фиксируют увеличение количества зараженных, поэтому "закрытие транспорта – возможно" в некоторых регионах.
"Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - подчеркнул премьер-министр.
Как писала Politeka, дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу.
Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.
Также Politeka писала, что стихия на Прикарпатье разрушила все на своем пути, известно о жертвах.