Пляжи в Одессе переполнены отдыхающими, но люди не придерживаются карантинных ограничений

Как пережает Politeka, отдыхающие выкладывают в сети кадры с пляжей Одессы.

В частности, люди нарушают требования по дистанции. И это несмотря на рекордное количество новых случаев китайского вируса в течение последних дней.

На них заметно, что желающих поплавать и позагорать очень много. А требования социальной дистанции они часто не соблюдают.

Отметим, что в Одесской области в течение 26 июня обнаружили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Это в разы меньше, чем в предыдущие дни. Общее количество выросло до 1 565.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможности пика заболеваний китайским вирусом посреди лета.

Президент подчеркнул, что считает работу по разъяснению украинцам необходимости соблюдения карантинных мер недостаточной. Он отметил, что в ближайшее время ситуация рискует ухудшиться.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», - заявил Зеленский.



Добавим, что несмотря на действие адаптивного карантина, власть может ужесточить ограничительные меры. Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

По его словам, под запретом может оказаться общественный транспорт в нескольких регионах.

Шмыгаль подчеркнул, что в Украине фиксируют увеличение количества зараженных, поэтому "закрытие транспорта – возможно" в некоторых регионах.

"Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - подчеркнул премьер-министр.



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