Спасатели Одесчыны бросились на поиски девушки, которая 27 июня ушла купаться в реке Дунай и не вернулась

Об этом Politeka стало известно из сообщения Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

В 20:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Килие девушка 1998 года рождения пошла купаться в Дунае и не вернулась. Сотрудники ГСЧС обследовали 5 километров береговой линии, но пропавшую найти не смогли.

В 6:05 28 июня к месту ЧП направились водолазы для проведения поисков на воде.

Напомним, жителей Одесчины предупреждают о наводнении. Прогнозируют, что вода заденет часть международной трассы Одесса-Рени, пункты пропуска Паланка и несколько населенных пунктов.

Больше всего может пострадать поселок Яськи, который расположен возле реки Турунчук – в рукаве Днестра.

В Яськах живут более 5 тысяч человек. Половине из них грозит подтопление. Местные власти предупреждают людей об опасности и просит заранее собрать документы, деньги и ценные вещи и готовиться к эвакуации.





Однако, большинство жителей эвакуироваться отказываются.

25 июня уровень воды на нижнем участке Днестра и в его рукавах, в частности Турунчуке, поднялся почти на два метра. По прогнозам экспертов, в ближайшее время вода может подняться еще на 2,5 м.



Ранее одесситам и приезжим ограничили доступ на пляж Дельфин, где произошла утечка топлива с аварийного танкера Delfi.

Такое решение было принято во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



Доступ отдыхающим ограничили и из-за превышения допустимых концентраций нефтепродуктов и загрязнения воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин.

Как писала Politeka, дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу.



Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.



Также Politeka писала, что стихия на Прикарпатье разрушила все на своем пути, известно о жертвах.



