Одесса оказалась в списке городов-лидеров по нарушению карантина

Как передает Politeka со ссылкой на сайт президента Украины, об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков.

По данным главы МВД, за последние дни больше всего нарушений карантина обнаружено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

По словам правоохранителей и пользователей соцсетей, никаких ограничений не соблюдается — ни в общественном транспорте, ни на одесских пляжах нет соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Такая же ситуация и в одесских ночных клубах.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 917 новых случаев заболевания китайским вирусом. 19 человек умерли и 233 — выздоровели.

За весь период эпидемии в Украине 18 934 пациентов выздоровели, 1 120 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 34 новых случаев заболевания. За сутки 88 пациентов выздоровели и никто не умер.

С начала эпидемии в Одесской области обнаружили 1 601 случай заболевания на COVID-19.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможности пика заболеваний китайским вирусом посреди лета.





Президент подчеркнул, что считает работу по разъяснению украинцам необходимости соблюдения карантинных мер недостаточной. Он отметил, что в ближайшее время ситуация рискует ухудшиться.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», - заявил Зеленский.

Добавим, что несмотря на действие адаптивного карантина, власть может ужесточить ограничительные меры. Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

По его словам, под запретом может оказаться общественный транспорт в нескольких регионах.



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