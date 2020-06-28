На Одесчине из-за паводка на реке Турунчук жителям села Троицкое понадобилась помощь спасателей
Как сообщает Politeka со ссылкой на Госслужбу чрезвычайных ситуаций, бойцы эвакуировали стадо коров. Животные не могли могли выбраться с острова, поэтому их забрали с помощью плавающего транспортера ПТС-М.
"Для оказания помощи жителям села Троицкое по спасению домашнего скота, который остался на пастбище, к острову Турунчук направлен плавающий транспортер ПТС-М. В настоящее время эвакуированы 10 голов скота", - идет речь в сообщении.
В ГСЧС добавили, что постоянно мониторят обстановки в области – спасатели готовятся к защите территорий от возможного наводнения.
Напомним, сотрудники одесского областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже установили палаточный лагерь в Беляевском районе.
Нужно это для координации борьбы с последствиями возможного паводка на Днестре. Спасатели начали наблюдать за ситуацией на реке на четырех постах в Беляевке, Маяках, Яськах и Троицком.
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25 июня уровень воды на нижнем участке Днестра и в его рукавах, в частности Турунчуке, поднялся почти на два метра. По прогнозам экспертов, в ближайшее время вода может подняться еще на 2,5 м.
Ранее сообщалось, что на севере Одесской области прошел мощный дождь, который подпортил жизнь местных жителей.
Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба. Непогода промчалась по региону и ее последствия местные жители расхлебывают до сих пор, а спасатели не справляются с ней.
Как писала Politeka, дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу.
Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.
Также Politeka писала, что стихия на Прикарпатье разрушила все на своем пути, известно о жертвах.