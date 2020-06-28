На одесских пляжах спасли двух девушек, которые могли утонуть

Об этом Politeka стало известно из сообщения спасательно-водолазной службы города.

Первый случай произошел на Ланжероне, возле дельфинария «Немо». По информации спасателей, 30-летняя девушка уплыла почти за километр от берега, но обратно вернуться самостоятельно не смогла. На помощь ей пришли спасатели, которые вытащили ее из воды и на гидроцикле доставили на берег.

Второе ЧП случилось на пляже «Отрада». Из моря спасатели вытащили 26-летнюю девушку, которая была пьяна. Как заявили спасатели, девушка пыталась покончить с собой. Ее доставили на берег, где передали врачам и полицейским.



Напомним, Одесса оказалась в списке городов-лидеров по нарушению карантина.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, за последние дни больше всего нарушений карантина обнаружено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Правоохранители и пользователи соцсетей отмечают, чтот никакие ограничений не соблюдается — ни в общественном транспорте, ни на одесских пляжах нет соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Такая же ситуация и в ночных клубах Одессы.

По информаци системы мониторинга СНБО, за минувшие сутки в Украине выявили 917 новых случаев заболевания китайским вирусом. 19 человек умерли и 233 — выздоровели.

За весь период эпидемии в Украине 18 934 пациентов выздоровели, 1 120 человек погибли.

За сутки (27 июня) в Одесской области зарегистрировали 34 новых случаев заболевания. За сутки 88 пациентов выздоровели и никто не погиб.

С начала эпидемии в Одесской области обнаружили 1 601 случай заболевания на китайский вирус.



Как писала Politeka, дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу.



Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.



Также Politeka писала, что стихия на Прикарпатье разрушила все на своем пути, известно о жертвах.