Далеко не все пляжи и водоемы безопасные. К примеру, на курорте Фонтанка в Одессе запечатлели грязную воду

Кадры обнародовали в Телеграм-канале "Думская".

На них видно, что вода очень загрязнена. Телеграм-канал сообщает, что вода маслянистая. Однако, можно предположить, что море цветет.



Напомним, 27 июня на одесских пляжах спасли двух девушек, которые могли утонуть.

Первое ЧП произошло на Ланжероне, возле дельфинария «Немо». По информации спасателей, 30-летняя девушка уплыла почти за километр от берега, но назад вернуться самостоятельно не смогла. На помощь ей примчались спасатели, которые вытащили ее из воды и вскоре доставили на берег.



Второй случай уже на пляже «Отрада». Из моря спасатели вытащили 26-летнюю девушку, которая находилась в нетрезвом состоянии. Как заявили спасатели, женщины пыталась покончить жизнь самоубийством. Она была доставлена в целости и сохранности на берег, где передали врачам и полиции.





Отметим также, что спасатели Одесской области бросились на поиски девушки, которая 27 июня ушла купаться в реке Дунай и и пропала.

В 20:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Килие девушка 1998 года рождения пошла купаться в Дунае и не вернулась. Спасатели ГСЧС обследовали 5 километров береговой линии, но пропавшую найти не смогли.

В 6:05 28 июня к месту происшествия направились водолазы для поисков девушки на воде.



Как писала Politeka, дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу.

Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.



Также Politeka писала, что стихия на Прикарпатье разрушила все на своем пути, известно о жертвах.