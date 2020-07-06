В центре Одессы жестоко подрались подростки, в результате чего один из них потерял сознание

Видео разборок разместили очевидцы в местном паблике «Подслушано Одесса», передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился на днях на Думской площади, что в самом сердце Одессы.

По рассказам свидетелей, конфликт разгорелся после просьбы одного из парней покататься на скейтборде.

«Мой друг (блондин) начал докапываться до этого мальчика, по типу "дай покататься на самокате". Тот начал говорить, мол, нет, давайте ребята до свидания, мои друзья начали его доставать, за то, что он самокатер, он сказал им заткнуться, началась ссора, которая переросла в драку», - рассказал очевидец.

На кадрах видно, как во время драки двух подростков, третий ударил скейтбордом одного из них по голове.

Сотрудники муниципальной охраны задержали драчунов до приезда полиции, хотя они пытались сбежать. Пострадавшему вызвали "скорую" и оказали первую медпомощь.

Ранее мы уже писали, в Черноморске, что под Одессой, группа подростков избила больную девочку.

Как стало известно, одна девушка набросилась на другую, повалила ее на землю и побила под одобрительные крики и возгласы других подростков

Все это снимали на камеру телефона участники разборок.

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 6. Juli 2020

Напомним, что Зеленский в Одессе остановился в незаконном отеле: видео президентского отдыха

Также Politeka писала, что под Одессой стадион ушел под воду после открытия Зеленского: кадры происшествия

Как Politeka сообщала, что военные корабли привели в боевую готовность в акватории Одессы: впечатляющие кадры