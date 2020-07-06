В Одессе провели парад кораблей и техники военно-морских сил Украины
Впечатляющими кадрами поделилось местное издание «
Как стало известно, парад состоялся в День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. На нем присутствовал глава государства Владимир Зеленский, который осмотрел прохождения военных кораблей и техники на борту фрегата «Гетман Сагайдачный».
Отмечается, что во время маневров военные вертолеты совершили пролет с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом.
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После этого по Одесскому заливу в построении прошли катера морской охраны и артиллерийские катера. А военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Также по акватории прошли учебные катера с курсантами на борту.
Ранее мы сообщали, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что военные готовятся отражать наступление со стороны России.
Алексей Неижпапа заявил, что украинские войска готовятся к обострению конфликта с РФ и полномасштабным боевым действиям. Он предупредил, чем для украинцев обернется открытая борьба с российской армией:
"Если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война".
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