В сети показали, что произошло со стадионом, который торжественно открыл на днях президент Украины Владимир Зеленский в городе Южном, что под Одессой

Соответствующие снимки, а также гневный пост разместил у себя на странице в Facebook Андрей Даниленко.

Мужчина отметил, что первый дождик превратил новенький стадион в бассейн. Также он раскритиковал нынешнюю власть за показуху.

"Город Южное, Одесская область. Бубочка прочвякал речь и уехал. Пошёл дождь. На фото – стадион после дождя. Теперь это бассейн. Вывод: всё, к чему не прикоснется Зе – всё превращается в г*вно (экономика, армия, международная политика, законы, суды). Ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", – гневно подписал он.

Пресс-служба Офиса Президента сообщала, что Зеленский принял участие открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного Одесской области.

Во время открытия глава государства сказал следующие слова: «Прекрасный стадион. Это очень важно. Главное, что это важно для детей. И что вся команда - и органы местного самоуправления, и Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" - то, что мы обещаем, мы завершаем. Поэтому очень рад, что завершено строительство этого стадиона в пределах нашей программы».

В тоже время по информации местных СМИ , к приезду Зеленского прилегающую территорию закрыли искусственным газоном, а место выступления оградили щитами с рекламой "Большой стройки".

Ранее мы сообщали, Владимир Зеленский 4 июля отправился в Одессу с двухдневным визитом. После окончания ряда рабочих встреч в первый день своей поездке, президент отправился на отдых в отель.

А утром 5 июля его заметили на берегу моря в черных плавках возле отеля "Немо", в котором разместился глава государства. Видео, на котором видно, как Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак искупались в море около отеля "Немо".

Соответствующее видео заполонило интернет.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал власти Одесской области, которые не справляются со своими обязанностями, он возмутился тем, что до сих пор не убрали затонувший танкер "Делфи".

Напомним, что одесситов оставили без деревьев после реконструкции в центре города: красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, мощный ливень обрушился на Одессу, улицы ушли под воду: видео стихии.

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