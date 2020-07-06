Ситуация с заболеваемостью китайским вирусом в Одессе и области продолжает оставаться тревожной

В частности, за сутки в Одесском регионе добавилось 18 новых случаев заболевания, из которых 13 – одесситы и пять – жители районов области. Всего же в нашем регионе с начала эпидемии заболело 1883 человек. При этом скончались уже 25 пациентов, из них 10 - одесситы. Такие данные обнародовала пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net.

Отмечается, что выздоровело 827 инфицированных, продолжает болеть 1018 пациентов, на данный момент болеет 1031 человек.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, из всех заболевших в области 398 человек — жители Одессы.

На данный момент в одесской инфекционной больнице пребывает 46 пациентов с вирусом, из них 45 — жители Одессы. За прошедшие сутки в больницу поступили 13 человек с подозрением на это заболевание. Из всех болеющих три человека находятся в тяжелом состоянии, 43 - в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал власти Одесской области, которые не справляются со своими обязанностями, он возмутился тем, что до сих пор не убрали затонувший танкер "Делфи".

"Я вам говорю свое личное мнение. С ноября танкер не убирают - это позор для страны и для Одессы, в частности. У нас сейчас есть последняя дата, потому я вас очень прошу до 20 числа уберите это судно", – распорядился президент.

Напомним, что Зеленский в Одессе остановился в незаконном отеле: видео президентского отдыха

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