В самый разгар курортного сезона пляжи Одессы продолжают встречать отдыхающих грязью и мусором

Особенно печально выглядит бесплатный малочисленный участок на популярном пляже «Аркадия».

Фотографии безобразия разместил у себя на странице в Фейсбук одесский блогер Олег Коваленко, передает Politeka.net.

Одессит отметил, что на бесплатных участках «элитного» пляжа лежат горы мусора и пустых бутылок из-под дешевого пива, а раздевалки буквально разгромлены вандалами.

Отчасти, такая ситуация обусловлена тем, что на данных участках отсутствуют контейнеры для сбора мусора (ближайшие мусоросборники расположены на вело-пешеходной дорожке, выше пляжа), однако отметим, что сознательностью и любовью к городу здесь тоже не пахнет. Пахнет разлагающимися отходами.

Также обратим внимание, что аналогичную ситуацию наблюдают курортники на всех пляжах Одессы.

До этого мы писали, что пляжи Аркадия, Золотой Берег, Чайка, Дельфин и Курортный попали в список пляжей, где запрещено купаться.

Специалисты предполагают, что скорее всего, загрязнение произошло из-за недавнего ливня и регулярных выбросов канализационных стоков прибрежных предприятий.

"Показатели говорят о свежем фекальном загрязнении прибрежной полосы и морской воды. И в такой воде могут быть возбудители кишечных заболеваний. Несоблюдение правил личной гигиены или случайное употребление этой воды может привести к кишечной болезни.

Спектр заболеваний очень широкий", - рассказала начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Одесской области Лидия Степанова.

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