Адская жара привела к тому, что спасатели объявили наивысший класс пожарной опасности на территории Одесского региона
Об этом предупредили в пресс-службе областного ГСЧС , передает Politeka.net.
Так, в Одесской области с 4-го по 8 июля будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Согласно прогнозам метеорологов, в эти дни температура воздуха будет достигать в некоторых местах до +39 градусов.
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Спасатели отметили, что, при наивысшем классе пожарной безопасности дежурство на пожарных наблюдательных пунктах ведется с 8 утра и до наступления темноты. Наземные патрули могут нести службу в светлое время суток, а в наиболее опасных местах – круглосуточно.
На помощь привлекают лесопожарные бригады, а также увеличивается численность команд за счет пожарных рабочих и других сотрудников постоянных лесопользователей. Также ежедневно по три раза проводится авиапатрулирование.
Спасатели обратились к жителям Одесчины с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
Категорически не рекомендуется:
- создавать свалки и сжигать отходы;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
- позволять детям играть со спичками и зажигалками.
В случае возникновения возгорания в лесах, посадках и на открытых территориях необходимо немедленно позвонить по номеру «101».
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