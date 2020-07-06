В городе Измаиле Одесской области ужесточают карантинные мероприятия из-за всплеска заболеваемости опасным вирусом
Как распорядился мэр Андрей Абрамченко, все городские кафе, бары и рестораны, а также другие развлекательные заведения должны закрываться до 23:00. Соответствующее распоряжение он подписал в пятницу, 3 июля.
Помимо этого, в заведениях общественного питания запрещено проведение праздничных застолий, связанных с днями рождения, свадьбами и прочими мероприятиями.
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Отмечается, что на такие меры местные власти пошли, чтобы не допустить распространение опаснейшей китайской инфекции.
Однако, обратим внимание, что со 2 июля в Измаиле заработали кинотеатры, но с условием, что на просмотре будет занято не более 50% мест.
До этого мы писали, за сутки в Одесском регионе добавилось 18 новых случаев заболевания, из которых 13 – одесситы и пять – жители районов области. Всего же в нашем регионе с начала эпидемии заболело 1883 человек. При этом скончались уже 25 пациентов, из них 10 - одесситы. Такие данные обнародовала пресс-служба МОЗ.
Отмечается, что выздоровело 827 инфицированных, продолжает болеть 1018 пациентов, на данный момент болеет 1031 человек.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, из всех заболевших в области 398 человек — жители Одессы.
На данный момент в одесской инфекционной больнице пребывает 46 пациентов с вирусом, из них 45 — жители Одессы. За прошедшие сутки в больницу поступили 13 человек с подозрением на это заболевание. Из всех болеющих три человека находятся в тяжелом состоянии, 43 - в состоянии средней тяжести.
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