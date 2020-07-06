В Одесской области от ожогов погибла 5-летняя девочка, которая играла со спичками

Примечательно, что мать ребенка вызвала скорую только на следующий день. Всё это время, по словам родительницы, она собирала деньги на лечение дочки. Об этом поведала волонтер Екатерина Ножевника на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

Трагедия разыгралась в одном из сел на Одесчине.

Ножевникова рассказала, что травмы были несовместимы с жизнью, 35 % тела девочки обгорело. Ребенок играл со спичками, синтетическую майку сняли вместе с кожей.

«Мать девочки воспитывает троих детей сама. Папа приезжает раз в два года. Выплата от государства 4200 грн на всех детей. Большой огород и ежедневная работа там, чтобы вырастить что-то на пропитание. Корова, которую нужно доить. И дети, которые через все это зачастую сами по себе », – отметила волонтер.

Она обратила внимание, что мама умершей девочки вызвала скорую на следующее утро. Женщина объяснила, что у нее не было денег. А когда одолжила у соседей, тогда уже позвонила в больницу.

Тем временем в полиции уточнили, что девочка попала в больницу 2 июня, а умерла утром 3 июля.

По данному факту начато уголовное дело по п. 2, ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), – сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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