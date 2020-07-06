Только за июнь в воде погибли 6 человек

В разгар пляжного сезона в Одессе существенно возросло количество утопленников, ситуация обеспокоила городские власти

Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на информацию спасателей, в Одесском регионе с начала года на водоемах утонуло 13 человек, из них 6 человек только за прошлый месяц.

Согласно статистике, многие случаи происходят в ночное время, когда спасатели не работают. Кроме того, большинство трагедий произошло с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим мэр Одессы Геннадий Труханов предложили усилить контроль, разместив предупредительные плакаты, но о ночном дежурстве спасателей речь не идет.

«Нам нужен контроль. Нужно подумать. Может, информационные плакаты. Хотя, пьяному море по колено, но мы все-таки обязаны предпринять предупредительные меры, - заявил мэр во время совещания.

В тоже время спасатели отмечают, что ситуация с гибелью людей на водных объектах, сложившаяся в последнее время, вызывает существенное беспокойство.

Люди очень часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, что становится причиной трагических последствий.

К примеру, утром в понедельник, 6 июля, на Собачьем пляже утонул 42-летний турист, приехавший в Одессу на море из Житомира.

Спасатели вытащили его на берег. Попытки откачать утопленника были безуспешными. Мужчина скончался.

Как рассказали в горсовете, на пляже он был вместе с приятелем. Когда тот уснул, он отправился купаться.

По предварительным данным, погибший перед трагедией находился в состоянии алкогольного опьянения.

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