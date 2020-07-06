7 июля жителям одного из одесских районов придётся не сладко, ведь им отключат воду в самый разгар жары

Как передает Politeka.net, пресс-служба филиала «Инфоксводоканал» предупреждает горожан об отключении воды в связи проведения аварийных ремонтных работ по замене 2-х запорных арматур диаметром 150 мм.

Ведь как известно, водопроводная система в Одессе находится не в наилучшем техническом состоянии. В связи с этим горожанам периодически приходится терпеть лишения на подобии отсутствия воды в кранах.

Так, сообщается, что в этот раз пострадают жители, проживающие в районе Молдаванки. 07 июля с 10:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

пер.Высокий,

Болгарская,

Запорожская,

Б.Хмельницкого,

Мечникова,

А.Лазарева.

"Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)", - говорится в сообщении коммунальщиков.

Ранее мы сообщали, адская жара привела к тому, что спасатели объявили наивысший класс пожарной опасности на территории Одесского региона.

Об этом предупредили в пресс-службе областного ГСЧС.

Так, в Одесской области с 4-го по 8 июля будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Согласно прогнозам метеорологов, в эти дни температура воздуха будет достигать в некоторых местах до +39 градусов.

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