В Одессе вымогатели снова установили шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд к морю

Как информируют местные СМИ , будка и шлагбаум появились в районе 13 станции Большого Фонтана. Теперь все отдыхающие, которые желают спуститься к берегу на автомобиле обязаны заплатить за это 50 гривен.

При этом директор "Одестранспарксервис" Евгений Тябус утверждает, что установка шлагбаума на этом месте — законна и проводится на основании решения горисполкома от 28 июля 2016 года и распоряжения мэра от 1 января 2019 года. Каждый год шлагбаум устанавливает частник, который заключил с "Одестранспарксервисом" договор на содержание одной зоны парковки (хотя фактически их там две).

Напомним, что скандальный шлагбаум не раз становился объектом противостояния между активистами и бизнесменами. Его периодически сносили, но через время вымогатели снова появлялись на этом месте.

Примечательно, что в июне прошлого года суд признал незаконным шлагбаум на 13-й Фонтана и обязал парковщиков бесплатно пропускать транспорт, однако бизнесмены оспаривали данное решение в апелляционной инстанции.

Ранее мы сообщали, в самый разгар курортного сезона пляжи Одессы продолжают встречать отдыхающих грязью и мусором

Особенно печально выглядит бесплатный малочисленный участок на популярном пляже «Аркадия».

Фотографии безобразия разместил у себя на странице в Фейсбук одесский блогер Олег Коваленко.