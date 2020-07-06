В Одессе вымогатели снова установили шлагбаум, чтобы взимать плату за проезд к морю
Как информируют местные
При этом директор "Одестранспарксервис" Евгений Тябус утверждает, что установка шлагбаума на этом месте — законна и проводится на основании решения горисполкома от 28 июля 2016 года и распоряжения мэра от 1 января 2019 года. Каждый год шлагбаум устанавливает частник, который заключил с "Одестранспарксервисом" договор на содержание одной зоны парковки (хотя фактически их там две).
Напомним, что скандальный шлагбаум не раз становился объектом противостояния между активистами и бизнесменами. Его периодически сносили, но через время вымогатели снова появлялись на этом месте.
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Примечательно, что в июне прошлого года суд признал незаконным шлагбаум на 13-й Фонтана и обязал парковщиков бесплатно пропускать транспорт, однако бизнесмены оспаривали данное решение в апелляционной инстанции.
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