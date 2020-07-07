Во второй половине дня, 7 июля, по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

Об ухудшении погодных условий жителей предупредили синоптики Укргидрометцентра, передает Politeka.net

По их данным, уже в ближайшие часы в отдельных районах Одесской области ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалы. Порывы ураганного ветра будут достигать 17-22 метров за секунду.

Из-за ухудшения погоды метеорологи присвоили региону Первый уровень опасности.

В тоже время известный синоптик Наталья Диденко предупредила о смерчах.

«Похолодание будет сопровождаться дождями на всей территории Украины. Ожидаются сильные ливни и град. Из-за контрастов температуры с Запада до Востока — от +18 до +38 градусов, могут быть смерчи», - написала она на своей странице в Фейсбук.

До этого мы сообщали, что обильные осадки уже обрушились на некоторые районы Одесской области, подпортив жизнь местным жителям.

В ночь на вторник, 7 июля, дожди затопили частные усадьбы в селе Цебриково Великомихайловского района. Кадры последствий непогоды разместила в сети пресс-служба областного ГСЧС.

По прибытию к месту вызова спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части откачали воду с территории 4-х частных домовладений. По состоянию на 5:55 откачано 220 куб. м. дождевой воды.

Отмечается, что к оказанию помощи населению привлекались от ДСНС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

А тем временем метеорологи уже сделали новый прогноз погоды на среду, 8 июля.

Так, по их данным, в солнечной Одессе разгуляется штормовой ветер, который поднимет волны до 1,2 метра в высоту. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха продолжит падать, а атмосферное давление резко поднимется.

Температура воздуха составит +19 +28 градусов.

Напомним, резкое изменение погоды в Одессе: синоптики предупредили, что будет 7 июля

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