В Одессе активисты при помощи кувалд разнесли два скандальных шлагбаума, на которых взимали плату и разблокировали въезд к морю

Будку и шлагбаум снесли сначала на 13-й станции Большого Фонтана, а после - на пляже «Ланжерон» в среду, 8 июля, передает Politeka.net Соответствующее видео разместила общественная организация «Спільна Мета». (Чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Среди разрушителей шлагбаума был замечен народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук.

Впрочем, снос очень обеспокоил чиновников одесского горсовета. В частности, один из них Сергей Дубенко назвал это самоуправством и намекнул на уголовные дела.

Напомним, что скандальный шлагбаум не раз становился объектом противостояния между активистами и бизнесменами. Его периодически сносили, но через время вымогатели снова появлялись на этом месте.

Надо сказать, что до Дмитрука с ним боролись другие политики — Дарт Вейдер в 2012 году, Михаил Саакашвили в 2016 году. Каждый раз шлагбаум снова возвращался на место.

Gepostet von Спільна МЕТА am Mittwoch, 8. Juli 2020

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