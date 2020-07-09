За сутки в Одесской области существенно увеличилось число зараженных китайской инфекцией

По состоянию на утро 9 июля, общее число заболевших с начала эпидемии превысило 2 тыс. в Одесском регионе и достигло значения в 2052 человека. При этом за прошлые сутки вирус подтвердился у 68 человек, 30 из которых – одесситы. Такую информацию обнародовала пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net

По их данным, еще один человек скончался, и никто к сожалению, не выздоровел.

За все время эпидемии в области 26 человека скончались. Всего выздоровели 863 пациента.

В тоже время губернатор Одесской области Максим Куцый утверждает, что среди главных причин такой прогрессии — несоблюдение карантинных мер жителями нашей области.

«Треть новых пациентов — пенсионеры, для которых эта болезнь более опасна. Эпидемиологи из нашего лабораторного центра называют главной причиной роста количества — пренебрежение санитарными правилами жителями региона. Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и остается опасным», - заявил Куцый.

Тем временем стало известно, сколько тестов на антитела к вирусу сделали в Одессе.

В городе провели 1295 тестирований на иммуноферментный анализ (ИФА).

Как доложила в ходе заседания вице-мэр Светлана Бедрега, с 1295 проведённых тестов 787 было сделано на выявление иммуноглобулина М, 508 - на иммуноглобулин G.

Напомним, эпидемия в Украине резко изменит темп, под ударом пять регионов: "Больше двух тысяч зараженных в..."

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