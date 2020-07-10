В Одесской области за последние сутки китайскую инфекцию обнаружили у 56 человек
Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 2 тыс. в Одесском регионе и достигло значения в 2108 человек. Число активных больных более одной тысячи. Такую информацию обнародовала пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net
Медики отмечают, что большая часть новых случаев заражения в регионе за последние дни - на территории Одесской области.
В тоже время губернатор Максим Куцый утверждает, что среди главных причин такой прогрессии — несоблюдение карантинных мер жителями нашей области.
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«Треть новых пациентов — пенсионеры, для которых эта болезнь более опасна. Эпидемиологи из нашего лабораторного центра называют главной причиной роста количества — пренебрежение санитарными правилами жителями региона. Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и остается опасным», - заявил Куцый
Глава одесской ОГА просит людей соблюдать меры безопасности: надевать маски, чаще мыть руки и избегать большого скопления людей.
Надо сказать, что на дня от вируса умер мужчина 1941 года рождения, который проживал в Лиманке Овидиопольского района (Хутор Мизикевича).
Погибший был инвалидом второй группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Болезнь протекала у него бессимптомно и он находился на самоизоляции. По предварительным данным, о заразился от жены.
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