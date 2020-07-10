Накануне стало известно о двух жертвах китайского вируса в Одесском регионе

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в четверг, 9 июля, в реанимации инфекционной больницы от осложнений, вызванных вирусной инфекцией COVID-19, умерла 75-летняя женщина.

Отмечается, что больную доставили в тяжелом состоянии в медучреждение 3 июля. ПЦР-тестирование дало положительный результат. Кроме этого, у женщины был целый букет хронических заболеваний.

Пациентка проходила лечение согласно клиническим протоколам, однако 7 июля ее состояние значительно ухудшилось и женщину перевели в реанимацию. Также она находилась на кислородной поддержке.

Днем ранее от китайской инфекции скончался мужчина 1941 года рождения, который проживал в Лиманке Овидиопольского района (Хутор Мизикевича). Об этом сообщили в пресс-службе одесской ОГА.

Как стало известно, погибший был инвалидом второй группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Примечательно, что болезнь протекала у него бе каких-либо симптомов и он находился на самоизоляции.

По предварительной информации, пенсионера заразила супруга.

В тоже время общее число заболевших с начала эпидемии превысило 2 тыс. в Одесском регионе и достигло значения в 2108 человек. Число активных больных более одной тысячи.

За последние сутки китайскую инфекцию диагностировали у 56 человек.

Медики отмечают, что большая часть новых случаев заражения в регионе за последние дни - на территории Одесской области.

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