В Одессу прибыл спецборт с военными из зоны проведения ООС на Донбассе

10 раненных военнослужащих доставили в пятницу, 10 июля. Об этом сообщил на странице в Фейсбуке волонтер Андрей Танцюра, передает Politeka.net.

«Доставлено десять ребят, один находится в кардио-реанимации...

Ребята с минно-врывными травмами, один с огнестрельным пулевым ранением(работа снайпера), несколько человек с множественными переломами, два парня с повреждениями позвоночника...Война продолжается..», - написал волонтер и разместил фотографии в придачу.

Ранее мы сообщали, что в Одессе террористы грозились взорвать Оперный театр.

Так, утром в пятницу, 10 июля в дежурную часть по электронной почте было отправлено анонимное сообщение о минировании здания Одесского национального академического театра оперы и балета в переулке Чайковского.

По указанному адресу были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и спасатели.

Кромо того мы сообщали, что накануне в Одессе и области от китайской инфекции скончались два человека.

В четверг, 9 июля, в реанимации инфекционной больницы от осложнений, вызванных вирусной инфекцией COVID-19, умерла 75-летняя женщина. Днем ранее от китайской инфекции скончался мужчина 1941 года рождения, который проживал в Лиманке Овидиопольского района (Хутор Мизикевича)

Напомним, в Одессе возросло число жертв китайского вируса: "Болезнь протекала без симптомов, но..."

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