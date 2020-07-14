Появились новые подробности о загоревшемся жилом доме на улице Бунина в центре Одессы

Утром в воскресенье, 12 июля крупный пожар охватил историческое здание 1814 года постройки. По предварительным данным очаг возгорания был на балконе второго этажа. Огонь быстро распространился на третий этаж и по всей крыше, так как перегородки в здании были деревянными.

Здание сильно пострадало, причем не сколько от огня, сколько от воды.

Теперь квартиры оказались непригодны для жилья и всех пострадавших переселили в детский лагерь "Мечта". Так, из 38 пострадавших в лагерь переехали 20.

Как сообщило местное издание « Думская », в квартире, где начался пожар две комнаты с картинами, матрасами на полу и большим количеством пустых бутылок от недешевого спиртного. Некоторые бутылки служили подсвечниками. Возможно, горящие свечи и стали причиной пожара.

По словам соседей, хозяева квартиры живут в Москве, а жилье сдают. В последнее время в квартире находилась большая компания молодых людей 18-20 лет. Они устраивали кутежи и соседи не раз обращались с жалобами в полицию.

По данным издания, один из квартирантов или их гостей вчера предпринял попытку самоубийства. 21-летний парень спрыгнул с моста Коцебу, но остался жив. Бригада скорой помощи отвезла его в реанимацию 11-й больницы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. У парня диагностировали политравму, перелом шейного позвонка, подвывих бедра.

Перед суицидом молодчик оставил записку "Еж, прости".

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