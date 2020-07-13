Квартиры оказались не пригодны для жилья

В сети показали последствия сильнейшего пожара в центре Одессы с высоты

Соответствующие кадры разместили местные СМИ (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как стало известно, пожар, который бушевал 12 июля на улице Бунина, 35, практически полностью уничтожил крышу дома 1814 года постройки.

ЧП произошло утром в воскресенье и кадры с места быстро разлетелись по соцсетям.

Возгорание возникло в одной из квартир на втором этаже и распространилось на третий этаж и крышу. По словам соседей, эту квартиру сдавали посуточно и в последний раз там отдыхала большая компания молодежи.

Спасатели приехали молниеносно, однако огонь перекинулся на многие квадратные метры - перегородки в здании были деревянными. В 11:50 площадь пожара составляла около 750 квадратных метров.

Теперь здание осталось без крыши. Ночной дождь, который залил все верхние квартиры еще раз, после того, как их залили водой пожарные. Несколько десятков семей получили серьезные материальные убытки, как минимум две квартиры выгорели.

По оценкам экспертов, квартиры оказались непригодны для жилья и всех пострадавших переселили в детский лагерь "Мечта", сообщила пресс-служба горсовета.

Так, из 38 пострадавших в лагерь переехали 20.

После пожара в некоторые квартиры пустили жителей - задрать документы и ценные вещи.

Здание взяли под охрану сотрудники полиции

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