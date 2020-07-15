Поутихшая было жара вернет себе былые позиции в Одессе
О том, какая погода ждет одесситов и гостей города в среду, 15 июля, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
По их данным, ясная погода ожидается в Одессе утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16 °С, днем 23-25 °С.
Температура морской воды 21-22 °С.
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В Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16 °С, днем 23-28 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы сообщали, что в Одессе области питьевая вода оказалась плохого качества.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
В Одесской области эпидемиологи отобрали 171 пробу питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические и химические показатели.
Отмечается, что пробы были отобраны с 2 по 9 июля.
По результата исследования оказалось, что питьевая вода в Одессе, Подольске, Болграде, Арцизе, Сарате и селах Маразлиевка и Желтый Яр Татарбунарского района не соответствует санитарным требованиям.
Кроме того, обнаружились проблемы с санитарно-микробиологическим состоянием воды в Подольске и селе Маразлиевка.
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