Поутихшая было жара вернет себе былые позиции в Одессе

О том, какая погода ждет одесситов и гостей города в среду, 15 июля, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По их данным, ясная погода ожидается в Одессе утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-16 °С, днем ​​23-25 ​​°С.

Температура морской воды 21-22 °С.

В Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16 °С, днем ​​23-28 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, что в Одессе области питьевая вода оказалась плохого качества.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

В Одесской области эпидемиологи отобрали 171 пробу питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические и химические показатели.

Отмечается, что пробы были отобраны с 2 по 9 июля.

По результата исследования оказалось, что питьевая вода в Одессе, Подольске, Болграде, Арцизе, Сарате и селах Маразлиевка и Желтый Яр Татарбунарского района не соответствует санитарным требованиям.

Кроме того, обнаружились проблемы с санитарно-микробиологическим состоянием воды в Подольске и селе Маразлиевка.

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