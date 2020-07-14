В курортный сезон Одессу наводняют не только отдыхающие, но и те, кто хочет поживиться за их счет

Так, на пляжах участились случаи воровства личных вещей. Об одном таком случае, который произошел на днях на Ланжероне, сообщили в местной полиции, передает Politeka.net.

Пока молодая женщина следила за своими двумя маленькими детьми, которые купались в море, этим воспользовался грабитель и украл рюкзак с двум телефонами и личными вещами.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы и по горячим следам удалось задержать вора в парке Шевченко. Им оказался 28-летний житель Беляевского района. При нем нашли украденное и вернули женщине.

Ранее мы сообщали, 20-летняя девушка приехала из Киева в курортную Одессу, чтобы погостить у своих родственников, однако, как выяснилось ее целью оказался не только отдых.

Стоя в очереди в кабинет врача в одной из больниц, она решила ограбить 55-летнюю одесситку.

Девушку задержали с поличным при выходе из больницы. У нее нашли чужой кошелек с пятью тысячами гривен и ста долларами.

В полиции отметили, что одесситка в очереди даже не заметила, что ее обокрали.

По факту кражи открыто уголовное производство. Воровке грозит штраф до 51 000 гривен либо до 240 часов общественных работ или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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