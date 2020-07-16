17 июля жителям Суворовского района Одессы придётся не сладко, ведь им отключат воду
Как передает Politeka.net, пресс-служба филиала «Инфоксводоканал» предупреждает горожан об отключении воды в связи проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм. и 300 мм.
Ведь как известно, водопроводная система в Одессе находится не в наилучшем техническом состоянии. В связи с этим горожанам периодически приходится терпеть лишения на подобии отсутствия воды в кранах.
Так, с 9:30 до 23:30 не будет воды по следующим адресам:
- Академика Заболотного, 57, 57/2,
- Семена Палия, 73-99,
- Марсельская, 32-48, 33.
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Кроме того стало известно о проведении ремонтных работ на Чубаевке. С 9:30 по 20:30 не будет воды по следующим улицам:
- Глинки,
- Розовая,
- Жаботинского,
- Сакко,
- Ромашковая,
- Петрашевского,
- Люстдорфская дорога, 27 дом 1 - 56.
Ранее мы сообщали, адская жара привела к тому, что спасатели объявили наивысший класс пожарной опасности на территории Одесского региона.
Об этом предупредили в пресс-службе областного ГСЧС.
Так, в Одесской области с 4-го по 8 июля будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
Согласно прогнозам метеорологов, в эти дни температура воздуха будет достигать в некоторых местах до +39 градусов.
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