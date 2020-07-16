Большое количество людей собрались на митинг в самом центре Одессы

Масштабную акцию против карантинных ограничений организовали рестораторы на Приморском бульваре, сообщают местные СМИ. Они требуют отменить ограничения работы до 23 часов, ведь это, по их словам, очень бьет по курортному сезону. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сотрудники кафе и ресторанов в знак протеста принесли на Приморский бульвар пустые стулья, которые символизировали заведения без посетителей.

В руках участники держали плакаты с надписями: "Вчера они ограничили работу заведений до 23:00, а завтра запретят работать после 18:00", «Нет запрету 23!».

По данным СМИ Одессы, в протесте участвовало около тысяч человек.

Надо сказать, что из-за обострения ситуации с китайским вирусом власть Одессы приняла решение об усилении карантнних мероприятий. В частности, введен запрет на работу ночных клубов и ресторанов после 23.00.

До этого мы сообщали о протесте, который устроили предприниматели и работники ночных клубов в курортном поселке Коблево.

Недовольные карантинными ограничениями люди перекрыли движение на трассе Николаев-Одесса в районе рынка. Митингующие ходили по пешеходному переходу и не пропускали транспорт. На месте работала полиция.

Напомним, что толпы отдыхающих заполонили Одессу: в полиции сообщили, где не соблюдают карантин.

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.