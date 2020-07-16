В Одессе произошло странное ДТП в районе Аркадии

Соответствующее видео разместил телеграм-канал Хydessa, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным очевидцев, водитель на белой «Ауди» не справился с управлением и влетел в стену на въезде в паркинг торгового центра «Сады Победы».

Сам водитель иномарки не пострадал, он отделался «легким испугом». А вот автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова.

Ранее мы сообщали о еще одном странном ДТП, которое случилось средь бела дня на нижней парковке возле ресторана «Глечик» в районе пляжа «Дельфи». Там водитель за рулем внедорожника протаранила дерево.Очевидцы утверждают, что за рулем авто была девушка, которая перепутала педали газа и тормоза.

Самое интересно, что после ДТП водитель сбежала с места происшествия.

Также сообщалось, одесситы решили проучить автохама, который постоянно паркуется в неположенном месте и причиняет неудобства жителям одного из жилищных комплексов. В частности, водитель «евробляхи» регулярно парковался, перекрывая проезд жителям ЖК «Альтаир» по адресу Люстдорфская дорога, 55/2.

Кроме того, его автомобиль, оставленный где-попало, преграждал проход к мусорным бакам, мешая осуществлять вывоз бытовых отходов мусоровывозящей компании.

В качестве мести они придумали следующее решение: обклеили автомобиль наклейками "Я паркуюсь как му*ак" и оставили на капоте пакеты с мусором.

Напомним, что переполох на пляже в Одессе, водолазы достали опасный предмет, видео: "Острый, как бритва"

Как сообщала Politeka, украинцам советуют избегать одесских пляжей: в чем причина.

Также Politeka писала, что новая беда случилась с танкером "Делфи", Черное море снова страдает: подробности