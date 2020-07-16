В Одессе произошло странное ДТП в районе Аркадии
Соответствующее видео разместил телеграм-канал Хydessa, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным очевидцев, водитель на белой «Ауди» не справился с управлением и влетел в стену на въезде в паркинг торгового центра «Сады Победы».
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Сам водитель иномарки не пострадал, он отделался «легким испугом». А вот автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова.
Ранее мы сообщали о еще одном странном ДТП, которое случилось средь бела дня на нижней парковке возле ресторана «Глечик» в районе пляжа «Дельфи». Там водитель за рулем внедорожника протаранила дерево.Очевидцы утверждают, что за рулем авто была девушка, которая перепутала педали газа и тормоза.
Самое интересно, что после ДТП водитель сбежала с места происшествия.
Также сообщалось, одесситы решили проучить автохама, который постоянно паркуется в неположенном месте и причиняет неудобства жителям одного из жилищных комплексов. В частности, водитель «евробляхи» регулярно парковался, перекрывая проезд жителям ЖК «Альтаир» по адресу Люстдорфская дорога, 55/2.
Кроме того, его автомобиль, оставленный где-попало, преграждал проход к мусорным бакам, мешая осуществлять вывоз бытовых отходов мусоровывозящей компании.
В качестве мести они придумали следующее решение: обклеили автомобиль наклейками "Я паркуюсь как му*ак" и оставили на капоте пакеты с мусором.
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