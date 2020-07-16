Стало известно, какая погода ожидает одесситов и гостей города в пятницу, 17 июля

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Одессе до конца дня. Без осадков.

Ветер будет дуть переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью 15-17 °С, днем температурные показатели будут достигать ​​28-30 °С.

Температура морской воды окажется довольно прохладной и составит 18-19 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью 14-19 °С, днем ​​27-32 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, пока в Одессе ведутся постоянные разговоры о поднятии танкера «Делфи» из него продолжает вытекать горючее.

В пресс-службе КУ "Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета" сообщили, что утечку нефтепродуктов заметили спасатели около 7:30 утра.

По словам экологов, это связано с повышением температуры воды и воздуха, соответственно, нагреванием судна.

Как рассказал директор компании Smart Marine Concept Ltd, которая занята поднятием танкера Дмитрий Евдакимов, все очень сильно зависит от погодных условий.

«Несколько дней назад были ветры, был шторм, что нас задержало в работах по судну. Водолазы не могли работать, они старались, но от работы отказались, ведь под водой их бьет корпус судна. Это абсолютно опасно", – заявил он.

Напомним, отдыхающих оставляют без денег на пляже в Одессе: "не успевают отвернуться"

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