В одном из поселков на Одесчине молодчики без масок избили полицейского и отправили его в больницу

Как сообщает пресс-служба ГУНП, инцидент произошел возле магазина в Беляевском районе Одесской области, передает Politeka.net

По версии правоохранителей, инспектор сделал замечание группе молодых людей, которые находились возле магазина без медицинских масок. В этот момент из подъехавшего авто вышел 23-летний парень и избил копа.

«Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Нападавшего парня задержали, причину своего поступка он объяснять не стал, как и отказался от прохождения теста на алкоголь», - отмечается в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство. Действия хулигана квалифицировали по части 2 ст. 345 УК Украины — «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Напомним, что по состоянию на 9:00, 13 апреля лабораторный центр МОЗ подтвердил 2 новых случая опасного вируса на Одесчине.

Болезнь обнаружена у 75-летнего одессита и 39-летнего жителя Беляевки.

Таким образом, по официальным данным 69 человек в Одесской области заразились коронавирусом.

Также стало известно о первой жертве опасного вируса. Ею стала 60-летняя жительница Подольска. Женщина жила сама. Она поступила в больницу в четверг в бессознательном состоянии. Ее обнаружили соседи. Медики при обследовании диагностировали пневмонию и взяли анализ. Заболевшую забрали в больницу, где она умерла на следующий день. Позже пришел анализ из лаборатории с положительным результатом.

Напомним, зараженных всё больше на Одесчине, среди них дети и медики: что известно о больных

Также Politeka писала, на Одесчине скорая 2,5 часа везла тяжелобольную женщину: стала известна ее судьба

А еще Politeka сообщала, на Одесчине восстали против гостя из Европы, видео переполоха: "Не имеет права..."