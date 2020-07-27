Одесситы запечатлели ночную грозу над городом

Кадрами непогоды они поделились в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Очевидцы засняли молнии, которые сверкали над Одессой в ночь на понедельник, 27 июля.

В тоже время сегодня спасателями объявлено штормовое предупреждение по региону.

В частности, по всей Одесской области могут пройти значительные дожди с грозами. Прогнозируются и шквальные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия отнесли к первому уровню опасности.

Ранее мы писали, что настоящая жара придет в Одессу в последнюю неделю июля.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, Одесская область окажется под влиянием атмосферных фронтов и антициклонов. В городе будет очень жарко, - местами температура взлетит до +36 градусов.

Например, в пятницу, 31 июля, в Одессу придет очередной грозовой фронт. Облачность на небе уже будет с утра. Прогнозируются ливни с грозой в любое время дня, но вероятнее всего они пройдут в обед. Температура воздуха составит +29+31 градус. Также будет дуть слабый, северный ветер.

В субботу, 1 августа, на небе снова ожидается облачность. Вероятность осадков очень высокая. С утра в Одессе значительно похолодает, температура составит +15 градусов., а вот к обеду уже распогодится и столбики термометров покажут +30 градусов. Днем будет дуть северный ветер, порывы с порывами 13-15 метров в секунду. Волны поднимутся до 0,6 метров в высоту.

Напомним, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

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