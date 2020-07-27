Июль месяц на подходе, а елки по прежнему лежат

Август месяц на носу, а в Одессе до сих пор не могут убрать свалку новогодних елок

О вопиющей ситуации на территории парка Азербайджан на 4 станции Фонтана сообщили местные жители в Единый центр обращения граждан, передает Politeka.net.

Прицеп с высохшими хвойными растениями, которые были не проданы, просто бросили и забыли за него. А ведь он, по мнению одесситов, представляет потенциальную пожароопасность в жару.

Ранее мы писали, что настоящая жара придет в Одессу в последнюю неделю июля.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, Одесская область окажется под влиянием атмосферных фронтов и антициклонов. В городе будет очень жарко, - местами температура взлетит до +36 градусов.

Также мы сообщали, отдыхающие рассказали о новой напасти у берегов Одессы.

В Черном море снова были замечены крупные морские обитатели – корнероты.

Их заметили отдыхающие на пляже в Лузановке в воскресенье, 26 июля.

Напомним, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

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