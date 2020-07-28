После Одессы против дистанционного обучения протестовали в Измаиле

Жители Одесской области также присоединились к всеукраинской акции против удаленного обучения в школах, которое ввели на фоне пандемии, сообщают местные СМИ .

Родители и школьники собрались на днях у стен местной мэрии в Измаиле. В руках они держали плакаты с лозунгами: «Против дистанционного обучения. За школу», «Мы за живую школу», «Дети должны учиться в школе». Присутствовали на митинге и школьники. На их велосипедах были прикреплены следующие надписи: «Мы пойдем в школу», «Хочу в школу».

По словам родителей, такой вид обучения малоэффективен.

Во-первых многие работают и не могут уделять должного времени на разъяснения материала. Во-вторых, качество интернета в области оставляет желать лучшего.

В -третьих, не всем родителям по силам приобрести ребенку персональный планшет, смартфон или компьютер для участия в дистанционных уроках а особенно, если в семьях несколько детей.

Кроме того, родители убеждены, что дистанционный режим не ведет к здоровой нации: нарушается режим, осанка, слух, зрение из-за постоянного просиживания за компьютером.

Но наиболее трогательными были выступления самих школьников, которые пытались донести до чиновников, что они хотят в школу, любят ее, а также соскучились по своим одноклассникам, друзьям и учителям.

Ранее мы сообщали, что в Одессе протестовали против дистанционки.

Одесситы считают, такое обучение неполноценное, приводит к деградации и психологическим проблемам. Без очного общения дети не могут полноценно развиваться. А еще сидение за компьютером и планшетом сильно портит зрение.

Напомним,"Это преступление": одесситы взбунтовались против дистанционки в школах

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