Одесситы в социальных сетях активно обсуждают тему дистанционного обучения в школах

Об этом сообщает Politeka.net.

На днях в центре Одессы на Думской площади собралось немалое количество мам, пап, бабушек и дедушек, которые выступили против онлайн обучения.

По мнению митингующих, такое обучение неполноценное, приводит к деградации и психологическим проблемам. Без очного общения дети не могут полноценно развиваться. А еще сидение за компьютером и планшетом сильно портит зрение.

Родители школьников подписали обращение к президенту Зеленскому, в котором требуют проведения нового учебного года в обычном, а не онлайн формате.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на акцию протеста. Подавляющее большинство встали на защиту школ в Одессе и выступили против дистанционки. Вот, что они пишут:

«Детей нужно обучать в школах! Иначе будет что сейчас в Раде. С каждым днем все тупее и тупее принятые ими законы»,

«Может еще и жить нам прикажите в виртуальной реальности. Что за бред. Дайте хоть детям возможность нормально жить и учиться. Вирус есть, но это не чума. Люди всегда болели и болеют. Хватит отмывать на этом деньги»,

«Школа, и ничего другого. А то придумали, родители занимаются, а учителя деньги получают. Это, что нормально?»,

«Молодцы родители. ,,,,,не давайте что б с ваших детей делали безграмотных. За детей наших надо бороться»,

«Дети должны ходить в школу! По конституции Украины! Все остальное, оценка два»,

«Дети должны учиться в школе, сидеть за партой, а не за компом или в телефоне. Я считаю онлайн учиться это преступление. Нет такого закона нигде», - пишут в сети.

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