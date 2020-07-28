В раках медреформы уже совсем скоро в Одессе «скорая помощь» будет приезжать по новым тарифам и правилам

В частности, вступят в силу новые алгоритмы, по которым гражданам будут оказывать экстренные медицинские услуги.

Об этом рассказали в Минздраве.

Все вызовы поделят на 4 категории: критические, экстренные, не экстренные и непрофильные. В зависимости от важности случая, скорая будет приезжать очень быстро или не спешить, а в некоторых случаях и вовсе не приедет — пациенту придется самому ехать к врачу.

К критической категории относят случаи, при которых человеку необходима незамедлительная помощь.

К примеру, при наступлении клинической смерти, инсульте, инфаркте, если человек получил политравму. В таких случаях время прибытия экстренной бригады медпомощи будет составлять 10 минут.

Категория экстренных вызовов будет предусматривать прибытие медиков в течение 20 минут.

В категории не экстренные вызовы, пациентов будут направлять в поликлиники, где им будет оказываться первичная помощь. Если такой возможности не будет, диспетчер направит к пациенту ту бригаду скорой, которая не задействована на критических или экстренных вызовах.

Сюда отнесут те болезни, когда прямой угрозы жизни пациента нет, например, при обострении хронических заболеваний.

В четвертую категорию попадают все непрофильные вызовы. Выезжать на них бригада скорой помощи не будет, пациент сам может получить консультацию по телефону, либо будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

Также стало известно, что тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи повысили от 112 гривен до 163 гривен.

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