В Одессе значительно возросло число заболевших китайским вирусом в тяжелой форме

В связи с этим в городе заработали больницы второй очереди, сообщают местные СМИ.

Теперь пациентов с подозрением на инфекцию будут принимать в городской больнице № 5 на Лидерсовском бульваре. Там уже развернули дополнительное отделение, рассказала директор горздрава Елена Якименко.

По ее словам, в среднем в Одессе фиксируют порядка 160 новых случаев заражения.

«В инфекционной больнице уже занято 39% коек. На стационарном лечении находятся 143 человека, 28 — в реанимации на кислородной поддержке, но без ИВЛ.», - объяснила она.

Якименко отметила, что в дополнительном отделении разместят 120 коек, в том числе 24 — это будут реанимационные койки.

В тоже время по данным пресс-центра Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на сегодня , 27 июля, число заболевших COVID-19 в области достигло 2 962 человек, из них 871 человек — одесситы.

Новых случаев - 52, из них 35 — у одесситов, 17 — у жителей районов области.

На сегодняшнее утро в Одессе подтвердили еще две смерти: погибли 64-летний одессит и 44-летняя женщина из Ивано-Франковска. Пациенты находились в больнице.

Напомним, что толпы отдыхающих заполонили Одессу: в полиции сообщили, где не соблюдают карантин.

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.