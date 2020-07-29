Что будет с погодой?

Стало известно, какая погода будет в Одессе в среду, 29 июля, а также сделано заявление

На этот раз синоптики рассказали не только о погоде, но и предупредили жителей Одессы и области о чрезвычайном уровне пожарной опасности, передает Politeka.net.

Опасность пожаров будет сохранятся весь день, поэтому граждан настоятельно просят не играться с огнем, не разжигать костры в лесу и на открытой местности.

По прогнозам синоптиков, весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.

Ветер северный, днем ​​юго-восточный 6-11 м/с.

Температура ночью 19-21 градусов, днем столбики термометров покажут ​​30-32, местами до +36 градусов.

Температура морской воды 23-24 градусов.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем ​​юго-восточный 6-11 м/с.

Температура ночью 17-22 градусов, днем ​​30-35 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы сообщали, в Одессе провели зачистку побережья от водорослей.

Только в течении одного дня с городского пляжа «Лузановка» коммунальщики вывезли порядка 200 тонн морской растительности.

Основную работу приходилось выполнять вручную почти 20 человек граблями подтягивали растения с моря к трактору, который собирал водоросли ковшом.

Напомним, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

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