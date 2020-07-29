Стало известно, какая погода будет в Одессе в среду, 29 июля, а также сделано заявление
На этот раз синоптики рассказали не только о погоде, но и предупредили жителей Одессы и области о чрезвычайном уровне пожарной опасности, передает Politeka.net.
Опасность пожаров будет сохранятся весь день, поэтому граждан настоятельно просят не играться с огнем, не разжигать костры в лесу и на открытой местности.
ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов
Онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать..."
Страстная Кароль на пляже померилась формами с роскошной мамой Дана Балана: "Горячей, чем Тина"
Похудевшая Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж..."
По прогнозам синоптиков, весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ветер северный, днем юго-восточный 6-11 м/с.
Температура ночью 19-21 градусов, днем столбики термометров покажут 30-32, местами до +36 градусов.
Температура морской воды 23-24 градусов.
В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем юго-восточный 6-11 м/с.
Температура ночью 17-22 градусов, днем 30-35 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы сообщали, в Одессе провели зачистку побережья от водорослей.
Только в течении одного дня с городского пляжа «Лузановка» коммунальщики вывезли порядка 200 тонн морской растительности.
Основную работу приходилось выполнять вручную почти 20 человек граблями подтягивали растения с моря к трактору, который собирал водоросли ковшом.
Напомним, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе
А еще Politeka писала, что отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео
Также Politeka сообщала, что на популярном украинском курорте выпал снег, кадры аномалии: «Хоть лыжный сезон открывай».