В Одесской области девочка-подросток избила свою сверстницу и была наказана

Об этом сообщает издание «Пушкинская», со ссылкой на информацию из судебного реестра. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Событие произошло полгода назад в Великодолинском. Тогда, 13 февраля нынешнего года, ученица шестого класса схватила свою сверстницу за волосы и повалила ее на землю. Сев на жертву сверху, она стала бить ее по лицу и голове. К счастью, пострадавшая отделалась ссадинами.

За расправой наблюдали еще три школьницы, одна из которых снимала происходящее на камеру, а затем выложила в Инстаграм. Дело вызвало широкий резонанс и дошло до суда.

Родители пострадавшей требовали возместить моральный ущерб в размере 15 тысяч гривен. Также они заявили, что потратили на лечение ребенка 18,6 тысячи гривен: пришлось делать МРТ и консультироваться у психолога.

В свою очередь судья вынес следующее наказание: он запретил драчуньи выходить из дома с 21:00 до 7:00, обязал ее не пропускать занятия в школе и передать ее под надзор матери. Кроме того, семья нарушительницы должна будет возместить пострадавшей 5 тысяч гривен моральной компенсации. В остальных требованиях суд отказал.

Напомним, заступился за девушек: с украинским героем расправились прямо возле супермаркета, трагические детали.

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