Рано утром в Одессе произошло разрушительное ДТП с участием авто патрульной полиции

Кадры с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В четверг, 30 июля, на пересечении проспектов Шевченко и Гагарина столкнулись на большой скорости патрульная Toyota Prius и микроавтобус службы доставки воды.

По словам очевидцев, в ДТП пострадали водитель микроавтобуса и полицейские. На месте присутствует бригада скорой помощи.

Одесские СМИ сообщили, что полицейские спешили на вызов и пересекали перекресток на большой скорости с включенными проблесковыми маячками. Водитель микроавтобуса не пропустил спецмашину. Другие обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее мы сообщали, жителям одного из районов Одессы стало страшно ходить по улицам.

В частности, на поселке Котовского одесситы требуют установить освещение на особо опасных участках дороги: на улицах Заболотного, 62, и на Сахарова, 44.

«В этом квартале расположены две школы, детская поликлиника, детские сады, дошкольные учреждения. Зимой, когда темнеет рано, дети переходят дорогу, а поток большой, так что освещение этих переходов просто необходимо», - говорят они.

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