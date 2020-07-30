В пятницу, 31 июля погодные условия в Одессе резко ухудшатся из-за атмосферного фронта
Об этом предупреждают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net,
В Одессе погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Утром, по данным синоптиков, днем гроза. Вечером осадков не ожидается.
Новый курс доллара, жесткие ограничения для украинцев и дополнительные выплаты – главное за ночь
Лорак рядом с известным композитором ошеломила счастливым видом до пластики: "Вот так перемены"
Аппетитная Деми Роуз впечатлила размерами прелестей в тесном купальнике: «Лара Крофт»
Отмена пенсий в Украине, озвучены жесткие условия, кого оставят без денег: «Если выплаты назначены…»
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, во время грозы шквалы, 15-124 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градусов, днем на градусниках покажет 28-30. Температура морской воды 23-24 градусов.
По Одесской области облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы шквал, 15-18 м/с. Температура ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С. На автодорогах области видимость хорошая.
Синоптики убедительно просят жителей захватить с собой зонтик и надеть закрытую надежную обувь. Поскольку ожидаются дожди, то не стоит выходить на улицу в промокаемой одежде.
До этого мы сообщали, что в связи с ухудшением погодных условий на территории Одесской области объявлено штормовое предупреждение.
Это значит, что жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий.
Горожан призывают быть бдительны и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.
Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.
Также Politeka писала, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе.
Как Politeka сообщала, что лето окончательно испортится, накроют грозовые дожди украинцев с новой силой.