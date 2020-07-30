Что будет в последний день июля

В пятницу, 31 июля погодные условия в Одессе резко ухудшатся из-за атмосферного фронта

Об этом предупреждают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net,

В Одессе погода будет пасмурной, хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Утром, по данным синоптиков, днем гроза. Вечером осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, во время грозы шквалы, 15-124 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градусов, днем на градусниках покажет 28-30. Температура морской воды 23-24 градусов.

По Одесской области облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы шквал, 15-18 м/с. Температура ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С. На автодорогах области видимость хорошая.

Синоптики убедительно просят жителей захватить с собой зонтик и надеть закрытую надежную обувь. Поскольку ожидаются дожди, то не стоит выходить на улицу в промокаемой одежде.

До этого мы сообщали, что в связи с ухудшением погодных условий на территории Одесской области объявлено штормовое предупреждение.

Это значит, что жителей и гостей города убедительно просят не выезжать без надобности на личном транспорте, а также ограничить любое перемещение по городу из-за опасных метеорологических условий.

Горожан призывают быть бдительны и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, в результате плохой погоды возможно падение ветвей и кабелей.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.

Также Politeka писала, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе.

Как Politeka сообщала, что лето окончательно испортится, накроют грозовые дожди украинцев с новой силой.