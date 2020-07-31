В пятницу, 31 июля, многие жители Одессы останутся на целый день без электричества
Коммунальщики из «Одессаоблэнерго» сообщают, что масштабные плановые отключения коснутся горожан, проживающих на 69 улицах. Больше всего пострадают одесситы, проживающие в районе поселка Котовского, Слободки, центра города и частного сектора, передает Politeka.net.
В частности, света не будет по следующим адресам:
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С 9:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 10-я Суворовская улица 35
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 18а, 23, 24, 27, 29, 31
- Добровольского проспект 67, 69
- Жолио-Кюри улица 31д, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 31г, 37, 31/1, 31Е, 37а, 33а/c, 31/2, 31а, 31Б, 33а/с524
- Ивана Мазепы улица 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
- Краснослободская улица 52, 50/1, 52/10, 52/4
- Курская улица 97
- Ломоносова улица 16а, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7а, 13а, 18б, 10а, 17, 18, 19, 20
- Маразлиевская улица 40/42, 1Б, 1а Б, 1а /Б, 36, 38, 1А
- Матюшенко улица 3, 4, 6, 22Б, 8, 5б, 5а, 20а, 20б, 21а, 6б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- площадь Молодёжи 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 24б, 13а, 14а, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22
- Слободская улица 27, 29, 33
- Тираспольское шоссе 25А
- Тираспольское шоссе 21, 23, 27
- Училищная улица 2, 4, 6
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 22, 16а, 25/27, 32а, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 19а
С 9:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Восточный переулок 1, 3, 4, 6, 7, 8А, 9А, 8, 6А, 9Б, 9
- Академика Гаркавого улица 48а, 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 51, 53, 148, 150, 152, 156
- Ашхабадская улица 8, 12а, 4, 7, 1, 3, 2, 9, 6, 22, 32, 35, 24, 36, 29, 26, 28а, 25, 34, 5, 28, 33, 30, 18, 31, 27, 20, 25а, 23, 12, 12б, 19, 14, 17, 21, 16, 15, 28б
- Бессарабская улица 2, 4, 6, 4Б
- Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская улица 2, 3, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
- Бородинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8А, 18А, 19/1, 11А, 4А, 13А, 12, 17А, 22А, 10А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
- Ветеранов Труда улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 11А, 12, 4Б, 44А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- Гагарина проспект 1
- Генерала Доватора улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 53А, 44А, 46А, 25Б, 47А, 11А, 44Б, 21А, 23А, 1а, 19А, 29, 42а, 45А, 52А, 17 Б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Дальницкое шоссе 19
- Житомирская улица 1, 5, 7, 21, 27, 41, 9а, 51А, 184б, 186а, 132А, 7а1, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 176, 200, 202
- Июльская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 6а, 28, 29, 31
- Карпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 4а, 7А, 18, 19, 20, 21, 22
- Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 25Б, 2а, 28а, 32а, 26а, 56, 58, 60
- Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5В, 58А, 18А, 48А, 5/7, 30 А, 12А, 8/4, 29А, 5Б, 46А, 49А, 61А, 42А, 38А, 70А, 5А, 56/1, 7б, 40А, 34б, 28А, 14А, 33, 44А, 4/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
- Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Леонова улица 57
- Магистральная улица 31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 31а7, 38, 6В, 16А, 31\4, 50а, 42а, 31з, 31Б, 31К, 31Л, 33/2, 31В, 31д, 31В/1, 8А, 31г, 18А, 31Е, 31в/2, 28А, 33а4, 12б, 6а, 35/2, 19А, 35а, 12А, 33а, 33 б, 39А, 33б, 21А, 37А, 42, 44, 46, 48, 31А
- Могилевская улица 1, 2, 18А, 13А, 2а, 7А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Молодёжная улица 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Г, 8а, 1А, 31, 28А, 9А, 21А, 29А, 9Б, 9В, 1В, 32, 33, 34
- Нескучная улица 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 36А, 1А, 18А, 45А, 13а, 23А, 50, 39А, 14/1, 52А14, 52А, 52, 57, 59, 61
- Николая Аркаса улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 50А, 14/10, 28А, 8А, 3А, 36А, 17, 22А, 14/3, 6А, 6Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
- Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Патриотическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 21Б, 2А, 30а, 7А, 14а, 28, 30, 32, 34, 36, 22А
- переулок Гагарина 19а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4а, 2а, 12а, 9Б, 20, 12Б, 9/1, 13а, 11А, 9а, 1б, 14А, 3А, 21, 23, 25, 8а
- Петра Лещенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13А, 41А, 1А, 33А, 25А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41
- Південна-Авангард вулиця 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 35А, 7А, 1Г, 33, 35
- Подольская улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 18А, 26А, 28, 30, 32, 34
- Полевая улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24а, 2а, 31А, 28А, 27А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49
- Рижська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 1А, 28/2, 24А, 28А, 15А, 1Б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- Самарская улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 1А, 49, 11А, 46А, 71А, 41\2, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75
- Самолётная улица 44, 44а, 47, 52
- Северная улица 1, 2, 3, 4, 5, 34 А, 6, 18 А, 30 А, 40 А, 11А, 34 В, 42 А, 22А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44
- Сельская улица 13А
- Селянская улица 14а, 23А, 13, 21, 7, 6, 15, 5, 16, 19А, 11, 14, 19, 10, 3, 18, 8, 17, 1, 35, 29, 32, 28А, 371, 20, 27, 20/1, 24, 28, 37, 34, 25, 23, 26, 30, 22
- Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 46б, 20А, 25, 19А, 49А, 36а, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
- Солнечная улица 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Сосюры улица 1, 44, 45, 46, 47, 48, 74А, 49, 59А, 76а, 51а, 1а, 66А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
- Сталепрокатная улица 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3Б, 17/19, 19а, 30, 7/5, 22Б, 8/1, 11А, 418/26, 32, 34, 3А
- Сталепрокатний провулок 13
- Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 44А, 20А, 34А, 48А, 23а, 42А, 22А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 4А
- Тираспольская улица 25
- Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
- Удельный переулок 6
- Улитина улица 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А
- Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 46А, 25А, 20А, 15, 25Б, 25В, 24а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
- Умова улица 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 1а, 1/1а, 9А, 21Б, 27А, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992, 21а
- Урожайная улица 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36а, 17а, 28А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44
С 11:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8А, 12А, 17/1, 16, 17, 8а/1
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфськой дороги 12, 14А, 8, 7, 13, 9, 10, 11, 15А, 12А, 16, 14
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 5, 6, 7, 5А, 8, 8А, 7А, 6/1, 10А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67
- Люстдорфская дорога 144/4, 144/5, 144/2, 146д, 146г, 146а, 146в, 146б
Напомним, что в Одессе отключат воду на целый день: жителям каких районов нужно быть готовым
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