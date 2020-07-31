В пятницу, 31 июля, многие жители Одессы останутся на целый день без электричества

Коммунальщики из «Одессаоблэнерго» сообщают, что масштабные плановые отключения коснутся горожан, проживающих на 69 улицах. Больше всего пострадают одесситы, проживающие в районе поселка Котовского, Слободки, центра города и частного сектора, передает Politeka.net.

В частности, света не будет по следующим адресам:

С 9:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10-я Суворовская улица 35

Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 18а, 23, 24, 27, 29, 31

Добровольского проспект 67, 69

Жолио-Кюри улица 31д, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 31г, 37, 31/1, 31Е, 37а, 33а/c, 31/2, 31а, 31Б, 33а/с524

Ивана Мазепы улица 4, 6а, 9, 6б, 7, 11

Краснослободская улица 52, 50/1, 52/10, 52/4

Курская улица 97

Ломоносова улица 16а, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7а, 13а, 18б, 10а, 17, 18, 19, 20

Маразлиевская улица 40/42, 1Б, 1а Б, 1а /Б, 36, 38, 1А

Матюшенко улица 3, 4, 6, 22Б, 8, 5б, 5а, 20а, 20б, 21а, 6б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

площадь Молодёжи 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21

Салтыкова-Щедрина улица 4, 6

Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 24б, 13а, 14а, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22

Слободская улица 27, 29, 33

Тираспольское шоссе 25А

Тираспольское шоссе 21, 23, 27

Училищная улица 2, 4, 6

Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 22, 16а, 25/27, 32а, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 19а

С 9:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Восточный переулок 1, 3, 4, 6, 7, 8А, 9А, 8, 6А, 9Б, 9

Академика Гаркавого улица 48а, 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 51, 53, 148, 150, 152, 156

Ашхабадская улица 8, 12а, 4, 7, 1, 3, 2, 9, 6, 22, 32, 35, 24, 36, 29, 26, 28а, 25, 34, 5, 28, 33, 30, 18, 31, 27, 20, 25а, 23, 12, 12б, 19, 14, 17, 21, 16, 15, 28б

Бессарабская улица 2, 4, 6, 4Б

Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Болградская улица 2, 3, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26

Бородинская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8А, 18А, 19/1, 11А, 4А, 13А, 12, 17А, 22А, 10А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Ветеранов Труда улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 11А, 12, 4Б, 44А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49

Гагарина проспект 1

Генерала Доватора улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 53А, 44А, 46А, 25Б, 47А, 11А, 44Б, 21А, 23А, 1а, 19А, 29, 42а, 45А, 52А, 17 Б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

Дальницкое шоссе 19

Житомирская улица 1, 5, 7, 21, 27, 41, 9а, 51А, 184б, 186а, 132А, 7а1, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 176, 200, 202

Июльская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 6а, 28, 29, 31

Карпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 4а, 7А, 18, 19, 20, 21, 22

Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 25Б, 2а, 28а, 32а, 26а, 56, 58, 60

Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5В, 58А, 18А, 48А, 5/7, 30 А, 12А, 8/4, 29А, 5Б, 46А, 49А, 61А, 42А, 38А, 70А, 5А, 56/1, 7б, 40А, 34б, 28А, 14А, 33, 44А, 4/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88

Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28

Леонова улица 57

Магистральная улица 31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 31а7, 38, 6В, 16А, 31\4, 50а, 42а, 31з, 31Б, 31К, 31Л, 33/2, 31В, 31д, 31В/1, 8А, 31г, 18А, 31Е, 31в/2, 28А, 33а4, 12б, 6а, 35/2, 19А, 35а, 12А, 33а, 33 б, 39А, 33б, 21А, 37А, 42, 44, 46, 48, 31А

Могилевская улица 1, 2, 18А, 13А, 2а, 7А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Молодёжная улица 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Г, 8а, 1А, 31, 28А, 9А, 21А, 29А, 9Б, 9В, 1В, 32, 33, 34

Нескучная улица 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 36А, 1А, 18А, 45А, 13а, 23А, 50, 39А, 14/1, 52А14, 52А, 52, 57, 59, 61

Николая Аркаса улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 50А, 14/10, 28А, 8А, 3А, 36А, 17, 22А, 14/3, 6А, 6Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34

Патриотическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 21Б, 2А, 30а, 7А, 14а, 28, 30, 32, 34, 36, 22А

переулок Гагарина 19а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4а, 2а, 12а, 9Б, 20, 12Б, 9/1, 13а, 11А, 9а, 1б, 14А, 3А, 21, 23, 25, 8а

Петра Лещенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13А, 41А, 1А, 33А, 25А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41

Південна-Авангард вулиця 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 35А, 7А, 1Г, 33, 35

Подольская улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 18А, 26А, 28, 30, 32, 34

Полевая улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24а, 2а, 31А, 28А, 27А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49

Рижська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 1А, 28/2, 24А, 28А, 15А, 1Б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Самарская улица 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 1А, 49, 11А, 46А, 71А, 41\2, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75

Самолётная улица 44, 44а, 47, 52

Северная улица 1, 2, 3, 4, 5, 34 А, 6, 18 А, 30 А, 40 А, 11А, 34 В, 42 А, 22А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44

Сельская улица 13А

Селянская улица 14а, 23А, 13, 21, 7, 6, 15, 5, 16, 19А, 11, 14, 19, 10, 3, 18, 8, 17, 1, 35, 29, 32, 28А, 371, 20, 27, 20/1, 24, 28, 37, 34, 25, 23, 26, 30, 22

Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 46б, 20А, 25, 19А, 49А, 36а, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51

Солнечная улица 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41

Сосюры улица 1, 44, 45, 46, 47, 48, 74А, 49, 59А, 76а, 51а, 1а, 66А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

Сталепрокатная улица 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3Б, 17/19, 19а, 30, 7/5, 22Б, 8/1, 11А, 418/26, 32, 34, 3А

Сталепрокатний провулок 13

Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 44А, 20А, 34А, 48А, 23а, 42А, 22А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 4А

Тираспольская улица 25

Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а

Удельный переулок 6

Улитина улица 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А

Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 46А, 25А, 20А, 15, 25Б, 25В, 24а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252

Умова улица 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 1а, 1/1а, 9А, 21Б, 27А, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992, 21а

Урожайная улица 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36а, 17а, 28А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

С 11:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8А, 12А, 17/1, 16, 17, 8а/1

2-я линия 6-й станции Люстдорфськой дороги 12, 14А, 8, 7, 13, 9, 10, 11, 15А, 12А, 16, 14

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 5, 6, 7, 5А, 8, 8А, 7А, 6/1, 10А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67

Люстдорфская дорога 144/4, 144/5, 144/2, 146д, 146г, 146а, 146в, 146б

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