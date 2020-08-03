В Подольске почтальон придумала способ, как нажиться на малообеспеченных семьям
Сотрудница почты цинично присвоила себе субсидии, которые предназначались малоимущим. По всей вероятности, женщина решила, что ей они нужнее и положила свыше 8 тысяч гривен себе в карман, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГУНП.
Шестеро получателей субсидий, проживающих в селе Борщи так и не дождавшись денег, обратились в управление соцзащиты населения.
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Там выяснилось, что чужие деньги получила и потратила почтальон.
Женщина подделала подписи получателей государственной помощи и отчетную ведомость, которую в дальнейшем отправила в управление соцзащиты населения.
Ее действия квалифицировали по ч.1 и ч.4 ст.358, а также ч.1 ст.191 УК Украины. За содеянное женщине грозит до четырех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
До этого мы сообщали, что в Одессе долгое время промышляла опасная группировка, которая присваивала чужие квартиры, используя поддельные документы.
На днях ее задержали полицейские с участием спецподразделения «Корд».
Силовики повязали и заковали в наручники мошенников, которые присваивали жилье живых и умерших одиноких граждан, квартиры в ипотеке и нежилые помещения, принадлежащие городу. На их счету более 10 квартир, общей стоимостью 14 миллионов гривен.
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